نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير كرارة وياسمين صبري في "البعبع" لأول مرة الليلة على ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام ١ ART الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً حصريًا ولأول مرة فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.



قصة فيلم البعبع



تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي أكشن من خلال أمير كرارة الذي يجسد شخصية سلطان البعبع القادم من عالم الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب حياته عندما يلتقي بطفلين يزعمان أنه والدهما، فضلا عن مقابلة شابة تسعى للسفر إلى الخارج.



مواعيد إعادة عرض الفيلم



الفيلم يعاد عرضه غدًا الجمعة الساعة ١:٠٠ ظهرًا، ويوم السبت الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل.

أمير كرارة رمضان 2024



يواصل صناع مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة تصوير باقي مشاهد العمل؛ وذلك استعدادًا لعرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل 2024، في عدة أماكن مختلفة، ويتواجد حاليًا صناع عمل بيت الرفاعي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير باقي مشاهد المسلسل والتي تستغرق أسبوع داخل مدينة الإنتاج، وذلك بعد الانتهاء من التصوير داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل بمنطقة نزلة السمان، إلى أن ينتقل بعدها المخرج أحمد نادر جلال لديكور آخر لتصوير مشاهد العمل.

آخر أعمال أمير كرارة

يذكر أن شارك أمير كرارة في رمضان الماضي بمسلسل “سوق الكانتو” من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في البطولة مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث المسلسل

ودارت أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.