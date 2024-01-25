نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. مصير شخصية مصطفى درويش في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المؤلفة رنا أبو الريش عن معالجتها الدرامية لمسلسل “ كامل العدد ” الجزء الثاني المقرر عرضه في رمضان المقبل، بعد وفاة الفنان مصطفى درويش الذي شارك في الجزء الأول ضمن أحداث العمل.

رنا أبو الريش تعبر عن حزنها الشديد لفقدان مصطفى درويش

وأعربت رنا أبو الريش عن حزنها الشديد لعدم مشاركة مصطفى درويش في الجزء الثاني ضمن أحداث العمل، حيث فريق العمل استغرق وقت طويل للموافقة على الجزء الثاني.

غياب مصطفى درويش في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد

و قالت المؤلفة رنا أبو الريش في تصريحات صحفية: ” افتقدنا مصطفى درويش في الجزء الثاني واستغرقنا وقت طويل لصناعة جزء جديد من مسلسل كامل العدد وهو أكيد هيبقى فرحان بوجود جزء ثاني، ومافيش حد كمل مكانه والمشكلة اتعالجت دراميًا".

أبطال مسلسل كامل العدد

ويشارك في مسلسل كامل العدد بجانب الفنانة دينا الشربيني مجموعة من الأبطال منهم: شريف سلامة، إسعاد يونس، ألفت إمام، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، بدرة، أحمد كمال، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإنتاج جمال سنان شركة إيجل وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كامل العدد الجزء الأول

يذكر أن مسلسل كامل العدد الجزء الأول شارك به عدد من الفنانين: دينا الشربيني، شريف سلامة، ويشاركهما مجموعة من النجوم منهم إسعاد يونس كظهور خاص، تميم عبده، مصطفي درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولاول مره الراقصة بدره، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد حول قصة حب تعيشها ليلى تيمور، دينا الشربيني، وتواجه أزمة الزواج وهي صغيرة، وكشفت مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية خلال العرض، ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي