التشابه بين رفيرتي لو ووالده النجم جود لو يلفت الأنظار في عرض Masters Of The Air

القاهرة - محمد ابراهيم - لفت انظار الحاضرين للعرض الخاص للمسلسل الجديد Masters Of The Air التشابه الكبير الذي جمع بين نجم المسلسل رفيرتي لو، ووالده النجم جود لو.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور الفنان الشاب للعرض الخاص للمسلسل الجديد الذي يشهد أول بطولة للفنان الشاب في العاصمة الإنجليزية لندن.

تفاصيل عن العمل

والمسلسل الجديد Masters Of The Air، يقدم قصة قصيرة لمجموعة طيارين أمريكيين، تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية، وتشرف على انتاجه وتزيعه شركة أبل.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة متميزة من الفنانين الشباب، من ضمنهم أوستن بتلر في دور ميجور جيل كيلفين، وكالوم تورنر في دور ميجور جون ايجان، وباري كيوجان في دول ليوتنت كورتيز بيديك، وراف لو في دور كين ليمونز وأنتوني بويل في دور كروسبي، وبن رادكليف في دور اسم جيمس جي برادي.

والمسلسل من المقرر أن يبدأ عرضه عبر منصة أبل تي في بلص، بداية من عام 2023 المقبل.

عودة نجم ELVIS

ويعود النجم الشاب استون بتلر للشاشة من جديد، بعد ما حققه من نجاح متميز في تجسيده لشخصية المغني الأسطوري الفيس بريسلي في عمل سينمائي من بطولته.

في هذا الفيلم تم سرد قصة حياة النجم الكبير الفيس بريسلي، ورحلته للنجاح وتحقيق الشهرة، حتى وفاته في منتصف الأربعينات من عمره.

ويعتبر الفيلم أول عمل سينمائي ضخم يجسد به استون بتلر دور البطولة، وشاركه في بطولته النجم الكبير توم هانكس، مجسدًا شخصية مدير أعمال الفيس بريسلي.