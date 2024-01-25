غدًا.. حفل بلاك تيما في ساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد فريق "بلاك تيما" لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك على مسرح النهر في السابعة ونصف في سهرة غنائية مميزة ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل عدد من الأغاني التي اشتهر بها الفريق مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية" و"بابا شكى.

حب فريق بلاك تيما لمحمد منير



وفي سياق آخر، عبّر الفنان أحمد بحر، عضو فريق “بلاك تيما”، عن حبه للكينج محمد منير قائلًا: "إحنا من جمهور محمد منير وهو اللى علمنا الموسيقى بشكل غير مباشر، بيدينا من خبرته وبنسمعله وهو أبونا وأخونا الكبير".

وأضاف أحمد بحر، من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on: "جمهور محمد منير بيحبنا فخورين بإننا أحيينا حفلا معه لأن محمد منير صوت مصر، وأسطورة، والحفل فى الإسكندرية كان فيه ناس عمرها 15 سنة، والجمهور جيل يسلم أغانى منير لجيل آخر ومحمد منير فنان حقيقى مش مصطنع".

نبذة عن بلاك تيما



يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية في مصر.

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الاوسط، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.