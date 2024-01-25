نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند تعرف على مواعيد عرض مسلسل "جولة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرصد "دوت الخليج الفني" مواعيد عرض مسلسل “جولة أخيرة”، وذلك بعد تصدره مؤشر البحث "جوجل"، يبدأ عرض العمل من اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وذلك بعرض ثلاثة حلقات وفي يوم 1 فبراير تعرض الحلقة الرابعة والخامسة،ويوم 8 فبراير عرض الحلقة السادسة والسابعة، ويوم 15 فبراير الحلقة الثامنة والتاسع وذلك عبر منصة أمازون الرقمية.



تفاصيل مسلسل "جولة أخيرة"

ويعد جولة أخيرة من الأعمال القصيرة حيث يتألف من 9 حلقات فقط، وتم تصوير أحداث المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد سنة كاملة من التجهيزات والتحضيرات والتعاقد مع أبطال العمل.



تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى والذي يجسد شخصيته النجم «أحمد السقا» الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته.

ومع تصاعد الأحداث يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي ويجسد شخصيته الفنان أشرف عبد الباقي، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

فريق عمل مسلسل "جولة أخيرة"

يضم مسلسل جولة أخيرة، كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، سحر رامي، الطفلة ملك فهمي، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع»، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.