نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة دعم إحدى دور النشر بمعرض الكتاب للقضية الفلسطينية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت إحدى دور النشر المشاركين في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على دعم القضية الفلسطينية بطريقتهم الخاصة، وذلك من خلال ارتداء جميع العاملين بجناحها المخصص داخل أروقة المعرض الكوفية الفلسطينية.

كما حرص القائمين على دار النشر على تواجد مجموعة من الأعمال التي تعرف الجمهور والقراء على التاريخ والثقافة الفلسطينية من خلال مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات، قدمت الدور محتوى غنيًا يلقي الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في ظل الأحداث الحالية، بما في ذلك حروب غزة.

التزام دور النشر بدعم العدالة ونشر الوعي حول القضية الفلسطينية

ويأتي هذا الدعم في ظل تواصل الأزمات في المنطقة، مما يبرز التزام دور النشر بدعم العدالة ونشر الوعي حول القضية الفلسطينية، يمتد المعرض حتى 6 فبراير، مما يتيح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف وفهم أعماق الثقافة والتاريخ الفلسطيني.



فعاليات البرنامج الثقافي



حيث تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

شعار الدورة الـ55 لمعرض الكتاب



تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".