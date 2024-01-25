داكوتا جونسون تبدأ الحملة الترويجية لـ Madame Web

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت النجمة داكوتا جونسون حملتها الترويجية لفيلمها الجديد المنتظر الذي تقتحم به رسميًا عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

وانطلاقة الحملة الترويجية كانت من خلال حضورها كضيفة في برنامج التوك شو The Tonight Show مع مقدم البرامج الشهير جيمي كيمل للحديث عن الفيلم.

وتحدثت النجمة داكوتا جونسون عن تجربة مشاركتها في بطولة فيلم Madame Web الجديد ضمن عالم مارفل السينمائي، وتحديدا عالم الرج العنكبوت.

ووفق ديد لاين، قالت داكوتا في حديثها عن تجرب العمل في الفيلم وتقديم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرج العنكبوت، كان أمر في غاية الصعوبة.

وأوضحت في تصريحاتها للموقع أن الأمر كان يتعلق بتجربة العمل في الفيلم الجديد عبر تجهيزات التصوير بتقنية CGI، وسط الشاشات الزرقاء.

وكانت الممثلة الشابة داكوتا جونسون حاضرة للعرض الخاص لفيلمها الجديد Daddio الذي اقيم ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور داكوتا للعرض الخاص للفيلم الجديد، بحضور النجم شون بين وكريستي هال المشاركان في ادوار البطولة.

تفاصيل عن الفيلم

والنسخة الجديدة من الفيلم، هي نسخة معادة من عمل سينمائي حمل العنوان نفسه طرح في عام 2000.

والنسخة الجديدة من الفيلم، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، بجانب شون بن وداكوتا جونسون، هم نجمة افام حرب النجوم ديزي ريدلي، وماركز آي جونزاليس.

مشاريع قادمة

وحاليًا، تواصل النجمة داكوتا جونسون تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تشتق أحداثه من عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة بوسطن الأمريكية، بمشاركة عدد من أبطال العمل.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.