تعرف على اسماء أبناء خالد النبوي في "إمبراطورية ميم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" تصوير العمل وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.



حيث الرواية الأصلية التي حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

أسماء أبناء خالد النبوي في المسلسل

ويضم قائمة أبناء خالد النبوى في مسلسل "امبراطورية ميم" وهم 6 أبناء ويأتي أسماؤهم كالتالي: "نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى.



مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال خالد النبوي

وكان آخر أعمال خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.