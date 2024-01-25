طرح الإعلان الترويجي لفيلم Hit Man لـ جلين بوويل

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد Hit Man، وهو أحدث الأعمال السينمائية للممثل الشاب جلين بويل.

ونقلت ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والجريمة، وهو من إنتاج شبكة نتفليكس.

مهرجان Sundance السينمائي الدولي

وتم عرض الفيلم ضمن الأعمال السينمائية المشاركة ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي هذا العام.

وكان قد صرح الممثل الشاب جلين بوويل عن أنه سيكون هناك جزء ثاني مرتقب من فيلم الاثارة والحركة Twister، الذي يدور حول مجموعة علماء يواجهون أعاصير مدمرة في محاولة لإنقاذ الكوكب منها.

ووفق التصريحات التي نقلها عنه ديد لاين، قال جلين بوويل أن الفيلم القادم من Twister، لن يكون نسخة معاد صناعتها من العمل، كما أنها لن تكون جزء ثاني مكمل للجزء الأول الذي طرح في عام 1996 من بطولة هيلين هانت.

ويعيش جلين بوويل حالة انتعاشة فنية في الوقت الحالي، بعد ما حققه من نجاح كبير عبر أحدث أعماله السينمائي، الذي من بطولة سيدني سويني.

فيلم Scream Queens

ووفق ديد لاين، يستعد جلين لمشروع فني جديد قريبًا، يعود خلاله للتعاون مع مخرج فيلم Scream Queens، المخرج ريان مورفي.

ويقول الموقع أن العمل الفني الجديد، هو مسرحية تعرض عبر مسرح برودواي وتدور في اطار موسيقي راقص.

أيضًا الممثل الشاب جلين باول، سبق له المشاركة في بطولة مجموعة من الأعمال السينمائي البارزة، كان أحدثها مشاركته في أحداث فيلم "توب جن: مافريك".

هذا الفيلم جسد به باول واحدًا من أدواء الطيارين المقاتلين الرئيسيين، بمشاركة النجم الكبير توم كروز في دور البطولة الرئيسي.

وشارك خلال عام 2022 الماضي جلين باول في بطولة فيلم حربي بعنوان "ديفوشن"، والفيلم الرومانسي "ست إت أب" إنتاج عام 2018.

والفيلم الجديد شهد مشاركة الثنائي في أدوار البطولة، تحت أعين "ويل جلوك" الذي تولى مهمة إخراج الفيلم.

Ilana Wolpert

وهو من تأليف كاتبة السيناريو الأمريكية Ilana Wolpert، ومن المقرر أن يعمل المخرج "ويل جلوك" على اعادة صياغته ليتناسب مع تصويره سينمائية وتقديمه للجمهور، ولتتناسب الشخصيات مع الفنانين المؤدين لأدوار البطولة به.