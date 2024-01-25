طرح أول كتاب مستوحى من عالم فيلم "باربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح أول كتاب مستوحى من فيلم باربي الجديد للنجمة مارجو روبي، وهو كتاب، قامت بتأليفه Andrew Mukamal المسئولة عن تصميم أزياء الفيلم للنجمة الشهيرة.

ونقلت ديلي ميل، صورة من غلاف الكتاب الجديد الذي يستعرض كيفية تصميم الأزياء التي ظهرت بها مارجو للجمهور، وحمل عنوان Barbie: The World Tour.

ونجح فيلم باربي في أن تتجاوز إيراداته بشباك التذاكر العالمي المليار دولار، مع استمراره على قمة شباك التذاكر الأمريكي متفوقًا على أوبنهايمر.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم حقق حتى الآن عبر شباك التذاكر العالمي ايرادات بلغت 1.4 مليار دولار.

نجاح مستمر

انعشت إيرادات فيلمي أوبنهايمر وباربي شباك التذاكر الأمريكي بشكل كبير، ودفع الفيلمين المشاهدين للعودة من جديدة لصالات العرض السينمائية.

ووفق صحيفة ديلي ميل، نجح فيلم باربي، في جمع إيرادات مع نهاية أول أسبوع عرض له تخطت عالميًا 300 مليون دولار.

في حين نجح فيلم اوبنهايمر في حصد إيرادات على مستوى العالم تضعه في المركز الثاني بعد باربي، وصلت لـ 80.5 مليون دولار داخل أمريكا، و165 مليون دولار عالميًا.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.