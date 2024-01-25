فن ومشاهير

الاثنين.. "الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب حلم يتحقق" بملتقى الهناجر الثقافي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتي هذا الشهر تحت عنوان "الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب حلم يتحقق" في السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 29 يناير الجاري بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

56296d9c8c.jpg
ed57f35cdb.jpg
3a97300841.jpg
68fd0006cb.jpg

تفاصيل الملتقى 

 

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور مسعد عويس مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندسة الاستشارية إيمان العجوز عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأستاذة الدكتورة ميادة عمر وكيل معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، الأستاذة الدكتورة جهاد محمود أستاذة الأدب المقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور رامى عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب السابق ورئيس مؤسسة قدرات مصر.

 

الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد

 

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى باقة متنوعة من الفقرات الغنائية تقدمها فرقة "أسرار الجمال" الغنائية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا