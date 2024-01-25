كانجانا رانوت تعلن موعد طرح فيلمها الجديد Emergency

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة كانجانا رانوت عن الموعد الرسمي لطرح فيلمها الجديد المنتظر Emergency الذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

ووفق موقع إنديا توداي، قالت كانجانا عبر منشور لها على حسابها الخاص، أن الفيلم من المقرر طرحه للعرض بتاريخ 14 يونيو القادم.

وتعيش النجمة الهندية كانجانا رانوت، فترة انتعاشة فنية، بعد الإعلان عن مشروع سينمائي جديد لها، تشارك به قريب، بعنوان Tanu Weds Manu.

ووفق "إنديا توداي"، الفيلم سيكون جزء ثالث من سلسلة أفلام طرحت بهذا العنوان من قبل، بمشاركة، على أن ينطلق العمل خلال الشهور القادمة.

فترة انتعاشة فنية

وعزز المخرج الهندي فيكاس بهال، من احتمالات تقديم جزء ثاني جديد من فيلم Queen بعد مرور 10 سنوات على طرحه للعرض من بطولة كانجانا رانوت.

ووفق إنديا توداي، قال المخرج فيكاس بهال، أن الأمر وراد بالنسبة لتقديم جزء ثاني من الفيلم الناجح، مؤكدا تمسكه بكانجانا رانوت في دور البطولة.

الفيلم كان أيضًا من بطولة "راجكومار راو" و"ليسا هيدون" في أدوار رئيسية بالعمل الذي طرح عام 2013.

عرض خاص

وحرصت كانجانا رانوت على تنظيم حفل عرض خاص استثنائي لفيلمها الجديد Tejas الذي تجسد به شخصية طيارة مقاتلة في القوات الجوية الهندية.

ووفق موقع إنديا توداي، العرض الخاص للفيلم، تميز بتوجيه كانجانا الدعوة لوزير الدفاع الهندي، لحضوره، وعدد من ابرز ضباط القوات الجوية في الهند، الذين تستوحى قصة العمل من بطولاتهم.

و طرح الفيلم للعرض رسميًا في يوم 27 أكتوبر الجاري في جميع صالات العرض السينمائية.