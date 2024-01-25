"عوضنا عطش السنين"..تامر حبيب يشيد بفيلم "رحلة 404"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت دور العرض السينمائية اليوم في عرض فيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكي، وكان العرض الخاص له أمس، وشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور، كما حصل على إشادات واسعة ومن بينهم تامر حبيب.



ماذا قال تامر حبيب عن فيلم "رحلة 404"؟



أشاد تامر حبيب بفيلم "رحلة 404" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث قال:"بشرى لكل من يحب السينما الحلوة، اللي بتكلم المشاعر والعقل، واللي بتخليك تفكر، وحالتك وانت خارج من الفيلم مش زي لما دخلته، وتنام وتصحي وانت فاكر الفيلم وبتسترجع مشاهده وحاسس انك منتشي ودماغك مليانة"

تامر حبيب يشيد بإخراج الفيلم



واستكمل:"بشرى لكل من يستمتع بالتمثيل الثقيل الراسي الذكي اللي مش من أول درج، بشرى لكل من اشتاق إنه يتفرج على فيلم مننا وعننا وراه مؤلف كاتب كل حرف مع سبق الإصرار وقاصد يستفزك ومايسيباكش في حالك بنضج وموهبة وصدق، بشرى لأمثالي ممن اشتاقوا أن يسلموا نفسهم لمخرج محترم وموهوب وصادق ومخلص ومصدق كل حرف في اللي بيخرجه وعنده شخصية وطعم بصمة مش شبه حد".



تامر حبيب يشيد بطاقم عمل فيلم "رحلة 404"

واختتم " بشرى لكل من اشتاق أن يستمتع بفيلم وراه فريق كامل أمام وخلف الكاميرا قاصد ان يمتع جمهوره، رحلة ٤٠٤ جت تعوضنا عطش سنين، شكرًا من كل قلبي لكل اسم اتكتب على افيش وتيتر هذا العمل، روحوا الهي يسعدكم زي ما اسعدتوني".

أحداث فيلم رحلة 404



تدور أحداث الفيلم حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.

نجوم فيلم رحلة 404





فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.