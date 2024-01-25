ويل فاريل يشهد احتفالًا بعرض فيلمه الوثائقي الجديد في مهرجان Sundance

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر النجم الكوميدي الشهير ويل فيريل عرضًا خاصًا لفيلم وثائقي جديد يطرح عن قصة حياته، بعنوان Will & Harper.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، كان بحضور صديقته المنتجة هاربر ستيل، وعرض ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي.

وشهد مهرجان Sundance Film Festival، احتفالا بالعرض الخاص للفيلم الجديد A Real Pain، بحضوره صناعه في افتتاحية المهرجان.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي حضره الممثل الشاب ماكولي كولكين، وجينفر جري، وجيسي ايزنبرج.

يأتي ذلك بعد أن عاشت هوليوود حدثًا احتفالي مميز خلال مراسم إطلاق النجمة الخاصة للنجم ماكولي كولكين في ممر الشهرة بهوليوود.

ونقلت ديلي ميل لقطات من مراسم منح كولكين نجمته الخاصة بممر الشهرة، بحضورخطيبته والنجمة القديرة كاثرين أوهارا.

وعرف كولكين بتجسيده لبطولة أفلام هوم الون، مطلع سعينيات القرن الماضي.

نجوم على ممر الشهرة

وكان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها أصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرًا لما قدمه من اعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

نجوم آخرين

وخلال عام 2023، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلو بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد ايام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

أيضًا، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرًا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.