عرض الفيلم القصير حمص وشيبس لـ أحمد مغازي في معهد العالم العربي بباريس

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض الفيلم المصري القصير حمص وشيبس للمخرج أحمد مغازي في معهد العالم العربي بباريس، يوم السبت 27 يناير الساعة 6 مساءً بتوقيت فرنسا، ضمن معرض عطور الشرق المستمر حتى منتصف شهر مارس.

مشاركة الفيلم في عدة مهرجانات



وقد شارك الفيلم في مهرجانات عدة منها لافاتزا انكلوسيتي، وميتا السينمائي في دبي، وروتردام للفيلم العربي، ومهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا، ومهرجان زنجبار السينمائي، ومهرجان البحرين السينمائي.

أحداث فيلم حمص وشيبس

في إطار اجتماعي كوميدي، تدور أحداث فيلم حمص وشيبس خلال انتظار الجدة المتأفأفة ماجي لنتيجة اختبار كورونا الخاص بها. في وقت مليء بالتوتر والوحدة، تضطر الجدة للبحث عن تواصل إنساني فى المكان الوحيد الذي لا تريد أن تتواجد به، وهي شقة جارها العربي بشار.

طاقم عمل فيلم حمص وشيبس

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج أحمد مغازي، ويشارك في بطولته بشار زيدان، ماجي بورجين ولارا عاصي؛ وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع والمبيعات في العالم العربي.