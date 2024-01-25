"شبكات السلطة والمال" كتاب ميرفانا ماهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - يصدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، كتابًا، بعنوان "شبكات السلطة والمال"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتستعرض الكاتبة أسرار وكواليس تعارض المصالح على مستوى الحكومة والبرلمان ورجال المال والأعمال، في قراءة متجددة لخريطة شبكات السلطة والمال، وبلغة سلسة بعيدًا عن صعوبات الخطاب الاقتصادي المتعارف عليه، وفي سياق لا يخلو من سحر الحواديت والحكايات.





معلومات عن ميرڤانا ماهر

الجدير بالذكر أن ميرڤانا ماهر صحفية وكاتبة وباحثة متخصصة في الشئون الاقتصادية والبرلمانية، ومدرب معتمد، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010، ودرست ريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2020.

جوائز ميرڤانا ماهر

حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الصحافة المصرية عن حملة صحفية تحت عنوان "تعارض المصالح"، وجائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية ثلاث مرات، وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.