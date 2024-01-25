أميرة دولة النرويج: يصعب علينا عدم التفكير في الوضع اليائس قرب حدود مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قالتأميرة النرويج ميت ماريت، اليوم يصعب علينا عدم التفكير في الوضع اليائس قرب حدود مصر، أشعر بأسف عميق لفقدان الأرواح البريئة والمعاناة المستمرة. إنه محزن للغاية.ولكن في الأوقات الصعبة مثل هذه، تمكّننا الفنون والأدب والحرية في التعبير من فهم أفضل لما نمتلكه من مشتركات،قراءة قصص حياة الآخرين تعمق فهمنا، وتزيد من قدرتنا على التعاطف، وتظهر لنا أن الآخرين يشاركوننا أفكارنا ومشاعرنا.

واشارت الأميرة، بكلمتها في افتتاح وقائع البرنامج الأدبي بقاعه ضيف الشرف، ضمن فاعليات الدورة الـ55 لمعرض الكتاب، على أن حقنا في التعبير الحر عن الآراء والأفكار من خلال الأدب والشعر والفن هو جوهر حق الحرية في التعبير. سيزور العديد من أبرز الكتّاب في النرويج المعرض في الأيام القادمة.

يحكي هؤلاء الكتّاب قصصًا قوية حول قضايا مهمة في عصرنا، من تغير المناخ إلى المساواة والتنوع. والشيء المذهل في الكتب هو أنه إذا كنت طفلًا صغيرًا أو فتاة تعجبك محمد صلاح، أو تكون مصرولوجيًا أو عاشقًا للجريمة حريصًا على الحصول على أحدث رواية لليونسكو، فإن هناك كتابًا لك.

يمكننا جميعًا العثور على أدب يلهمنا، ويروي عطشنا للمعرفة، ويقدم التسلية، أو يعزز فهمنا للحالة الإنسانية من خلال الكلمة المكتوبة. ولهذا السبب أحب الكتب، إذ تذكرنا بمن نحن.

فعاليات البرنامج الثقافي

حيث تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

شعار الدورة الـ55 لمعرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".