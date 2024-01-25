نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد حنين الشاطر الفائزة بلقب "إكس فاكتور": رفضت مشاركتها الغناء لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت المطربة الشابة حنين الشاطر ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة ON، للحديث عن كواليس فوزها بالجائزة،في أول ظهور تلفزيوني بعد فوزها بلقب "إكس فاكتور".

حنين تكشف بداية شهرتها

أوضحت حنين أن بداية شهرتها كانت من خلال الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهرت فيه مع والدها، قائلة: "كنا رايحين مشوار ودايما بسمع عبد الحليم حافظ أنا وبابا، فقلت له يلا نغنيها وتنزل فيديو، وفعلا صورناه ونزلته".

وأضافت: "فجأة لقيت الفيديو بقي تريند والناس بتطلب مني أغاني أقدمها ويسألوني عن بابا كمان.. بابا جزء أساسي في مشواري".

وعن مشاركتها في "إكس فاكتور"، قالت حنين الشاطر: "مكنش عندي جرأة ادخل مسابقات.. بس بابا قالي جربي ليه لأ.. وأول ما دخت لقيت كل المشاركين عارفيني وده بسطني أوي".

تصريحات والد حنين الشاطر

من جانبه، قال والد حنين خلال اللقاء: "كانوا عايزنا نشارك بدويتو مع بعض، وأنا قولتلهم مش عايز ابقى السبب في خسارتها، كان حلمي زمان أكون مغني بس أنا كنت عايز "حنين" هى اللي تطلع، لأن الواحد لازم يبقى في ضهر ابنه ويزقه بإيده لفوق".

وبسؤالها عن الجائزة التي حصلت عليها من البرنامج، ألا وهي السيارة، وهل تسمح لأسرتها بركوبها، قالت حنين: "العربية اللي عايز يركبها يركبها متغلاش عليهم.. أنا بس عشان خايفة عليها بقعد أقولهم خلوا بالكم.. لأنهم هاريين العربية التانية".