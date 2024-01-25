نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "رحلة 404" لـ منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم "رحلة 404"، الذي يقوم ببطولته الفنانة منى زكي، في تحقيق إيرادات مرتفعة خلال أول أيام عرضه في دور العرض السينمائية، متفوقًا على أفلام أخرى مثل "شماريخ" و"مقسوم" و"عصابة عظيمة".

إيرادات فيلم رحلة 404

وحقق فيلم "رحلة 404" إيرادات بلغت قيمتها نحو 416،600 جنيه مصري في شباك التذاكر، وذلك في يوم أمس، الأربعاء الموافق 24 يناير.

وجاء في المركز الأول فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، محققًا 3 مليون و79 ألف جنيه، انا المركز الثاني لفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي والذي حقق 678 ألف جنيه، وفي الترتيب الثالث جاء فيلم أبونسب بطولة محمد عادل إمام محققًا 610 ألف جنيه.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول "غادة"، التي تقوم بالسفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وقبل أيام قليلة من سفرها تتورط في مشكلة طارئة تجعلها تحتاج إلى جمع مبلغ كبير من المال، وتضطر "غادة" للعودة إلى أشخاص من ماضيها الملوث الذي قطعت علاقتها بهم.