نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة عبد الغني عن مسلسل "صلة رحم":سعيدة بالتجربة وعندي حكايات كتير (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل "صلة رحم"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.



وقالت هبة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":سعيدة بمسلسل "صلة رحم "بكل تفاصيله وعندي حكايات كتير عنه، وأتمنى أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا فور عرضه، مُضيفة:"مش هقدر اكشف أي تفاصيل حاليًا لأننا مازلنا في مرحلة التصوير".

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد الغني، يسرا اللوزي، محمد جمعة، وآخرون من النجوم وهو مم تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، إخراج تامر نادي، إنتاج سيدرز.

مشاركة هبة عبد الغني في مسلسل حدوتة منسية



وفي سياق آخر تنتظر هبة الغني، حاليًا عرض مسلسل حدوتة منسية، المقرر عرضه يوم السبت المقبل، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين،انتاج فانتدج برودكشن،مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

آخر أعمال هبة عبد الغني

يذكر أن آخر أعمال هبة عبد الغني التي عرضت علي القنوات التليفزيونية كان مسلسل “حكايات جروب الماميز” الذي عرض مطلع العام الماضي.

بطولة خالد سليم، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة هبة عبدالغني والفنان أحمد سعد (ميشو)،والفنانة رباب ممتاز، والفنانة أماني كمال، والفنان وليد فواز، والفنان حجاج عبدالعظيم، والفنانة انتصار، والفنان هشام الشاذلي، والفنانة نورهان، والفنان أحمد حبشي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج أحمد صالح وتأليف هاني سرحان.

ودارت أحداثه حول إحدى المدارس الخاصة تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة.