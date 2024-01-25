الفنانة حورية فرغلي تعتذر عن المشاركة في فيلم "ديجافو" لهذا السبب !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن عدم المشاركة في فيلم "ديجافو"، والذي كان من المقرر أن تبدأ في تصويره خلال الأيام المقبلة، موضحة أن السبب وراء اعتذارها عن التواجد في هذا الفيلم هو عدم وجود مصداقية من قبل القائمين على هذا العمل في التعامل معها. وكتبت حورية فرغلي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" منشوراً، قالت من خلاله "السلام عليكم خبر هام جدا..اعتذر رسمي عن فيلم "ديجافو"، لعدم المصداقية في التعامل".

يذكر أن شريحة كبيرة من الجمهور أبدت تعاطفها مع الفنانة حورية فرغلي خلال الفترة الماضية، وذلك عقب قيامها بنشر صورة عبر حسابها على "انستغرام" من آخر عملياتها الجراحية التجميلية والتي تخضع لها منذ فترة بسبب تعرضها لكسر في الأنف نتيجة حادث قديم، وعلقت في ذلك الوقت على هذه الصورة، قائلة: أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي الف وجع".

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و شاركت حورية فرغلي مؤخرًا في مسلسل "أيام 2"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، ودارت أحداث العمل في الجزء الثاني من المسلسل، حول "سيلمان" الفنان أحمد صفوت الذي يحاول إخفاء علاقته السرية بـ "رحاب" ندى موسى بعيدًا عن "عبير" شيري عادل، وعلى الجهة الأخرى يظل "كريم" محمد عادل يبحث عن حقيقة تورط "رياض" في مقتل والده وعمه. شارك في بطولة مسلسل أيام 2، مجموعة من الفنانين منهم: رياض الخولي، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ندى موسى، شيري عادل، والعمل من إخراج محمد أسامة ، ومن تألأيف سماح الحريري.

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