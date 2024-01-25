الصدفة في الطائرة تجمع النجوم جورج وسوف وأيمن زيدان .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - لاتزال اللقاءات التي جمعت النجوم والنجمات سواء على هامش فعاليات حفل صناع الترفيه Joy Awards 2024 التي أقيمت مساء السبت الماضي بالرياض، أو الحفلات التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه مستمرة، ولا سيما بداخل المطارات أو على متن الطائرات، ومن أبرز هذه اللقاءات هى المصادفة التي جمعت الفنان جورج وسوف بالفنان أيمن زيدان على متن احدى الطائرات الخاصة أثناء عودتهما من المملكة العربية السعودية .

وحرص الفنان جورج وسوف، على توثيق تلك اللحظة، من خلال نشر الصورة التي جمعته بالفنان أيمن زيدان بداخل الطائرة، عبر صفحته الرسمية على "انستغرام"، معلقاً "لقاء من غير ميعاد مع الفنان الصديق المحبب عندي أيمن زيدان على متن طائرة العودة من المملكة".

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وكان الفنان جورج وسوف أو كما يلقبه جمهوره ومحبوه بـ "سلطان الطرب" مفاجأة حفل ألحان صلاح الشرنوبي، وهو الحفل الذي تم تنظيمه بالمملكة العربية السعودية تكريماً لمشوار الموسيقار صلاح الشرنوبي ومسيرته الفنية التي قدم من خلالها العديد من الألحان لكبار النجوم في الوطن العربي. وشارك في هذا الحفل بجانب جورج وسوف عدد آخر من المطربين منهم أصالة، وائل جسار، أسماء لمنور، راغب علامة، نانسي عجرم . وكان طرح مؤخراً سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها فيديو كليب وظهرت فيه معه الفنانة ديمة قندلفت.

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