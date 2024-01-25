بمناسبة عيد الشرطة.. أعمال فنية جسدت بطولات الشرطة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -



نحتفل اليوم بعيد الشرطة المصرية ودورها الكبير في الحفاظ على استقرار البلاد، وحفظ الأمن والأمان على مدار عصور، ولأن الفن هو مراية المجتمع وتجسيدا لأحداثه لم يبخل الفن على توعيه الجمهور على هذه البطولات.



حيث ناقشت الأعمال الفنية دور الشرطة المصرية في الحفاظ على أستقرار وأمن البلاد، وفي هذا التقرير يبرز لكم دوت الخليج الفني مجموعة من هذه الأعمال:

الخليه





فيلم ريا وسكينة:

الذي عرض عام 1952 للقصة الشهيرة ريا وسكينه أكبر مجرمتين في مدينة الأسكندرية، وتري خلال أحداث الفيلم صراع الشرطة المصرية للقبض عليهم، ولعب دور ظابط الشرطة النجم الراحل أنور وجدي.



فيلم الجزيرة:

وشهد فيلم الجزيرة للنجم أحمد السقا صراع الشرطة المصرية مع أكبر عصابة إجراميه في الصعيد، وقد نجح الصاوي ومحمود عبدالمغني في تجسيد دور ظابط الشرطة بشكل جيد ومحاولة القبض على أخطر رجل عصابه الذي لعب دوره أحمد السقا.

فيلم المصلحة:

ويعتبر واحدًا من أهم أفلام السينما المصرية في تجسيد دور الشرطة المصرية في القضاء على عصابات المخدرات والسلاح في سيناء، حيث لعب السقا دور ظابط الشرطة الذي يحاول الإنتقام لثأر أخيه الصغير ليتحول الصراع بعد ذلك إلى تحقيق العداله والمحافظة على إستقرار البلاد.

فيلم الخلية:

الخليه الذي كان تجسيد حيا لبطولات الشرطة المصرية، وشهداء عملية الواحات ومشاركتهم في الفيلم، مع النجم أحمد عز، ريهام عبدالغفور، أحمد ثروت، عائشة بن أحمد، أمينة خليل، وغيرهم.





مسلسل كلبش:

يعتبر هذا العمل أيقونة الدراما في تجسيد حياة ظباط الشرطة والمخاطر التي يتعرضون لها خلال حياتهم العملية، وبرع كرارة بشخصية سليم الإنصارى في تجسيد هذا الدور بالشكل الصحيح والذي كان تميمة الحظ له في مشواره الفني الكبير، على مدار ثلاث أجزاء متتالية.





كلبش

مسلسل الاختيار:

وعند الحديث عن بطولات الشرطة والأعمال الفنية لا بد أن يكون في القائمة مسلسل الاختيار الجزء الثاني والثالث، الذي جسد بشكل صريح بطولات الشرطة المصرية من بعد ثورة يوليو والعمل على عودة الأستقرار للبلاد مرة آخري، وحرص العمل على تخليد ذكري شهدائنا العظماء في مختلف محافظات البلاد.





الاختيار

فيلم النمر والأنثي:

جسد عادل إمام خلال الأحداث شخصية رجل المباحث الذي عرض نفسه للخطر والأدمان من أجل أن يكون قريب من أكبر عصابات تجار المخدرات والقبض عليهم، وشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم النجمة أثار الحكيم.