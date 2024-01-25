نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعافيه.. أحمد العوضي يغادر مستشفي السلام الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر النجم أحمد العوضي، اليوم مستشفى السلام الدولي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، والتي نقل على آثرها إلى مستشفى واستقر بها لعدة أيام مما أثار قلق محبيه عليه، وغادر بعد تأكد الأطباء من بدأ شفائه وإمكانية عودته لممارسة حياته بشكل طبيعي.

"بنت أصول وفي بينا احترام".. أول تعليق من أحمد العوضي على زيارة ياسمين عبد العزيز له



علق الفنان أحمد العوضي، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مفاجئة أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، عن زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز له.

فقال الفنان أحمد العوضي خلال تصريحات تليفزونية له: "الحمد لله رب العالمين والكلام اللي اتقال كلام كتير وده طبعًا بشوفه حب من الناس والاهتمام، والموضوع إني كنت في الفترة الأخيرة بصور طول الوقت ومفيش أي راحة وجالي دور برد شديد فأهملت فيه".

وتابع العوضي قائلًا: “وقلت أنا هتمرن وأشتغل عادي لحد ما حصلي رعشة وروحت للدكتور وقالي لازم أقعد 4 أيام في المستشفى عشان الإهمال اللي بعمله وإن شاء الله هخرج بكره، وأنا وياسمين حالة خاصة جدًا وإحنا قصة كبيرة والعالم العربي كان معانا قلبًا وقالبًا والانفصال تم بطريقة تليق بينا وبحب الناس لينا”.

وعن سؤاله عن زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز له، علق أحمد العوضي قائلًا: “رغم إننا متطلقين لما سمعِت إن أحمد تعب في التصوير، بعتتلي قالتلي أنت كويس؟ والمفروض هروح، وهي أول واحدة قولتلها وأنا روحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا ومسابتنيش لحظة وده مش جديد عليها وحبيتها، ياسمين بنت أصول وذلك ما شدني لها من البداية، وبالتالي ليس غريبًا عليها وقفتها بجواري فى المستشفى بمجرد علمها بخبر مرضى، وحرصت ياسمين على زيارتي منذ اليوم الأول، ولم تكتف بذلك ولكن كل يوم كانت معى بصفة مستمرة".