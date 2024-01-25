نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سعد يعلق على أجر نجاة الصغيرة "يعني إيه نص مليون دولار!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي محمود سعد على الأخبار المتداولة بشأن تقاضي نجاة الصغيرة نصف مليون دولار، بعد ظهورها في مفاجأة من نوع خاص في حفل Joy Awards الذي أقيم منذ أيام في المملكة العربية على مسرح أبو بكر الشدي، قامت الفنانة بغناء أغنية “عيون القلب” في مفاجأة لحضور الحفل.

وعبر محمود سعد عن سخريته من هذا الرقم الذي لا يكافئ قيمة الفنانة نجاة الصغيرة في فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث قال: “نجاة الصغيرة فاكهة في مجتمعنا العربي، ولما طلعت قالوا دي خدت نص مليون دولار، دا السقف بتاعكم يعني؟!.. إيه نص مليون دولار ده؟”.

وتابع محمود سعد، حديثه قائلًا: “كمان بيقولوا خدت 250 مليون جنيه، وهو ما يعادل الـ 5 مليون دولار تقريبًا، رقم مش كبير خالص على نجاة، تاخد زي ما تاخد فنانة كبيرة وراحت غنت في حفلة من حقها تاخد فلوس، هي راحت تشارك في حاجة فن، راحت تأدي عمل مقابل مادة، وكل واحد بياخد فلوس حسب قيمته”.

واختتم حديثه معلقًا على ظهور نجاة الصغيرة في الحفل، وهي تقدم أغنيتها الشهيرة عيون القلب بـ خاصية البلاي باك، فقال: “أنا بحب الفنانة نجاة لكن بقول مكنش ينفع تطلع كدة، كانت تطلع تقعد على كرسي وتغني أفضل، لكن تقف وتحرك بوؤها وتغني بلاي باك مش قيمة نجاة الصغيرة، لكن ربما تكون حابة تطلع تقف على المسرح تاني، وتشوف احتفال الناس بيها دا من حقها”.

تفاصيل حفل Joy awards



وأقيم حفل Joy awards في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد تكريم أبرز الشخصيات في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، عبر تقديم الجوائز للنجوم أصحاب الأعمال التي استحوذت على قلوب الجمهور.