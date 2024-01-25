صناع فيلم "بنقدر ظروفك" في المراحل الأخيرة من التصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجوم فيلم “بنقدر ظروفك” على الانتهاء من التصوير، حيث يتبقى يوم واحد فقط للانتهاء من جميع المشاهد، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل لتصويره الأسبوع المقبل بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم التصوير عدة شوارع مختلفة.

بعد إثارة الجدل.. أحمد الفيشاوي يتصدر الترند

وكان قد أثار الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم جدلًا واسعًا، وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أمس الإثنين، بعد نشر مجموعة من الصور له وهو يرتدي بدلة فرح، وبرفقة الفنانة مي سليم وهي ترتدي فستان زفاف أبيض.



وبعد العديد من التساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة زواج الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة مي سليم، اتضح ان الصور من كواليس تصوير مشهد زفافهم ضمن أحداث فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يجمع النجمين سويًا.



قصة فيلم بنقدر ظروفك



وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.