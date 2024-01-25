حمو بيكا يهاجم العسيلي: موضتك اتغيرت ومش سامعلك حاجة في السوق

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا الفنان محمود العسيلي بعد تصريحه الأخير الذي أشار خلاله انتهاء موضة المهرجانات.

حمو بيكا ضيف برنامج ورقة في ملف

وقال حمو بيكا خلال استضافته في برنامج ورقة في ملف الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسّام على قناة النهار: يبقى هو كمان موضته اتغيرت، لو نزلت دلوقتي الشارع وقولت تعرف حمو بيكا ولا محمود العسيلي هيقول حمو بيكا، هو اتكلم عن عصام صاصا وقال فيه واحد اسمه عصام صاصا طلاما عرفته يبقى سمعته، إحنا بنحترمك واللي يحترم يُحترم.

وأضاف حمو بيكا: مينفعش حد يجبلي سيرتك وأقول موضة قديمة هتنتهي يبقى أنا مش سامعلك أي حاجة في السوق.

أما عن تعامله مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أردف حمو بيكا: بحبه جدًا وحد محترم وهو اللي واقف جمبنا وكان نفسنا في ده من زمان وساعدنا وكفاية لو الساعة 3 دوت الخليج أو 5 دوت الخليج وعندي مشكلة واتصلت بيه بيرد عليا وأقوله والاقيه باعتلي مناديب وناس نزلالي بتحللي مشكلة ومتابعنا خطوة بخطوة وربنا يخليه لينا.

وأشار حمو بيكا إلى أنه يستعد لجولة حفلات في أوروبا، ومن المقرر إحيائه حفلات في كل من امستردام وبرشلونة وباريس ومن ثم قطر وتركيا والإمارات وذلك خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: اللي سافر برا مننا تلاتة بس أنا وعمر كمال وحسن شاكوش.