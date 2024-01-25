تزامنًا مع عرض أولى حلقاته.. مسلسل "جولة أخيرة" يتصدر الترند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “جولة أخيرة” جدلًا واسعًا وتصدر التريند تزامنًا مع موعد عرض أولى حلقاته، حيث يبدأ بعرض ثلاثة حلقات اليوم الخميس، وفي يوم 1 فبراير تعرض الحلقة الرابعة والخامسة،ويوم 8 فبراير عرض الحلقة السادسة والسابعة، ويوم 15 فبراير الحلقة الثامنة والتاسع وذلك عبر منصة أمازون الرقمية.

تفاصيل مسلسل "جولة أخيرة"

يعد “جولة أخيرة” من الأعمال القصيرة حيث يتألف من 9 حلقات فقط، وتم تصوير أحداث المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد سنة كاملة من التجهيزات والتحضيرات والتعاقد مع أبطال العمل.



تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى والذي يجسد شخصيته النجم «أحمد السقا» الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، ومع تصاعد الأحداث يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي ويجسد شخصيته الفنان أشرف عبد الباقي، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل “جولة أخيرة” ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».