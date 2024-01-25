حلمي عبد الباقي عن أغنية 3 ساعات متواصلة لـ روبي: أي حد عايز يبقى تريند بيبقى في منطقة الجدل

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية على الكلمات المستخدمة في المهرجانات الشعبية، موضحًا رأيه في أغنية روبي التي تحمل اسم 3 ساعات متواصلة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقال حلمي عبد الباقي مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف على قناة النهار: الموضوع قل عن البدايات في المهرجانات، والنقابة عملت تهذيب للقصة ديه وجبنا الناس وقولنالهم أنتوا بتملثوا الفن المصري، ولما بتخرج برا مصر بتمثل مصر؛ لأن الكلمة بشكل عام لما بتدخل بيتي بتاذيني وبتأذي مشاعر مراتي وأولادي.

وأضاف: بدايات الأولاد دول بجد كانت وحشة جدًا والألفاظ مباحة جدًا ومفيش رقابة ووجود السوشيال ميديا عطى فرصة لأي حد يقول اللي عايزه، وإحنا في جيل التسيعنات كنا بنحافظ على مشاعر الناس وعقليتهم، وكان فيه رقابة على الكلمات وبعدين بنسجل وبنبعته تاني بعد ما غنينا، وفي وجود السوشيال ميديا مبقاش فيه رقابة والمفروض كل إنسان عنده رقيب.

حلمي عبد الباقي يتحدث عن أغنية 3 ساعات متواصلة

أما عن أغنية 3 ساعات متواصلة لـ روبي، أردف حلمي عبد الباقي: كلام روبي مش عادي بصرف النظر عن إني عضو مجلس نقابة، وإحنا كده بنتحايل على الأغنية لما نشوف الكلمات اللي بعدها، وأي حد عايز يبقى تريند فيبقى في منطقة الجدل، ومن وجهة نظري الشخصية ده بيحصل قصد إن دلوقتي معروف ومعلوم وأي حد في منطقة الجدل تاني يوم بيبقى تريند.

واستطرد حلمي عبد الباقي: إحنا خرجنا عن المسار ولكن مش مطلوب إننا نطلع نغني تراث والمفروض نغني تطور المزيكا والكلمة ومش مطلوب مني أجرّح في حد ولا مطلوب من أي مطرب أو مطربة تطلع تغني تراث ولكن تحترم عقلية المشاهد أو المستمع، وكل شيء اتغير مش الفن بس وكل حاجات زمان شبه مبقيتش موجودة دلوقتي، وده برجع لانتشار السوشيال ميديا بشكل فظيع.

الجدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسّام يقدم برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار، ويتذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرًا.