حمو بيكا: نفسي أرجع لحياتي القديمة.. والراب مبقاش موجود دلوقتي عكس المهرجانات

القاهرة - محمد ابراهيم - حل مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا ضيفًا على الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف على شاشة قناة النهار، متحدثًا عن بداية مشواره الفني، ورأيه في المهرجانات الشعبية والراب بالفترة الحالية.

وقال حمو بيكا: مفيش حاجة مشتغلتهاش وكانت فترة جميلة وكنت في أسعد حياتي وبنام متطمن ومرتاح، وأتمنى أرجع لحياتي القديمة طبعًا، أنا شيلت مسئولية كبيرة، وكان في الأول فيه والدي ربنا يخليه ليا موفرلنا كل حاجة

حمو بيكا يتحدث عن الراب

وأضاف: كل بتوع الراب أخواتنا، وهما مقطعوش عينا، هو مش موجود حاليًا والمهرجان اللي موجود، دلوقتي عصام صاصا أي أغنية بينزلها لازمتتصدر التريند، فين ويجز دلوقتي؟ هو منزلش حاجة، هو ويجز حلو وابن بلدي وبيمثلنا برا وحاجة كبير، بس مش بينزل دلوقتي.

وأردف حمو بيكا: أنا لما بدات الغنا مكنش فيه غيري في الساحة، وعملت اللي نفسي فيه كله، ولما يطلع عصام صاصا أفرحله وليه أحقد عليه؟ نشجع بعضنا كمان، فيه ناس مبتحبش كده.

ورد حموب بيكا على منتقدي المهرجانات الشعبية واتهام البعض بأنها فسدت الذوق العام، قائلًا: هنخرب البلد ليه؟ إيه عملناه خربنا البلد؟ إحنا معملناش حاجة، أنا دخلت في فنادق عالية وغنيت لأمراء، وأنا معايا فرقة مكونة من 20 نفر أعضاء عاملين كلهم، ويمكن ربنا بيديني عشان الناس ديه.