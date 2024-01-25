نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة فنية استثنائية.. محمد ثروت يشارك جمهوره كواليس حفل joy awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد ثروت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وموقع الفيديوهات والصور إنستجرام مجموعة صور تجمعه بعدد من الفنانين وذلك من كواليس حفل joy awards معلقًا على الصور

"ليلة فنية استثنائية وعالمية في الإبهار وحب الفن شكرا للمستشار تركي آل شيخ على الدعوة الكريمة والمتعة والجمال.. شكر كبير لحضرتك وفريقك على المجهود الجبار "

و قد ضمت الصور عدد من الفنانين المصريين وأبرزهم الفنان أحمد السقا والفنانة شيرين رضا والفنان آسر ياسين والفنان مصطفى خاطر والفنان محمد إمام والفنان حسن الرداد والمنتج أحمد السبكي والفنان أحمد فهمي والفنان يوسف الشريف والفنان محمد عبد الرحمن والفنان يوسف الشريف والفنان ياسر جلال وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

محمد ثروت وأحمد السقا

محمد ثروت وأحمد السبكي وحسن الرداد

محمد ثروته وزوجته وأحمد فهمي ومصطفى خاطر

أحمد السقا ومحمد ثروت وزوجته

محمد عبد الرحمن ومحمد ثروت وياسر جلال ويوسف الشريف

أحمد السعدني ومحمد إمام ومحمد ثروت

محمد ثروت وزوجته

محمد ثروت وآسر ياسين



