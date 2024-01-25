نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمور بسيطة" تحتل المركز الثالث على "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنانين هشام جمال وليلى أحمد زاهر جدلًا واسعًا بعد طرحمهما مساء أمس، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة “أمور بسيطة”، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

حققق فيديو كليب “أمور بسيطة” نجاحًا كبيرًا على “يوتيوب” حيث حققت 250 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، واحتلت المركز الثالث ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية “أمور بسيطة”

تعد أغنية “أمور بسيطة” أول عمل يجمع هشام جمال وليلى زاهر بعد أن أعلن الثنائي ارتباطهما خلال الأيام الماضية، من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان وفكرة وإخراج هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح ألوان عبدالرحمن محمد، انتاج روزناما ريكوردز.

خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وفي وقت لاحق، كان قد كشف الفنان والمنتج هشام جمال عن خطوبته من الفنانة ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشر الفنان هشام جمال مجموعة من الصور برفقة الفنانة ليلى زاهر وهي ترتدي فستانًا أبيض، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.