نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الانتقادات.. فيديو كليب "أمور بسيطة" يحتل الترند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنانين هشام جمال وليلى أحمد زاهر جدلًا واسعًا بعد طرحمهما مساء أمس، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة “أمور بسيطة”، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة، على طريقة الذكاء الاصطناعي، وتعرض لانتقادات لاذعة حيث وصفوه بأنه يفتقر إلى الإحساس ولا يحتوي على أي نوع من الإبداع الفني.

حققق فيديو كليب “أمور بسيطة” نجاحًا كبيرًا على “يوتيوب” حيث حققت 250 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، واحتلت المركز الثالث ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية “أمور بسيطة”

تعد أغنية “أمور بسيطة” أول عمل يجمع هشام جمال وليلى زاهر بعد أن أعلن الثنائي ارتباطهما خلال الأيام الماضية، من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان وفكرة وإخراج هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح ألوان عبدالرحمن محمد، انتاج روزناما ريكوردز.

كلمات أغنية أمور بسيطة

جاءت كلمات أغنية أمور بسيطة، كما يلي: شايف رايحين، أنا وأنتي على فين، ومش متفائل، خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح، ونكون هنعيش في مشاكل، بكلمك بفهمك أن اللي بينا أكيد هاممني، بشهدك بتتهدي وتبعدي ودايمًا تقولي مش فاهمني وتعندي، وتعالي نخلي الأمور بسيطة، مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض.