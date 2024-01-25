نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوليا مصطفى للفجر الفني: "الست عظيمة وغلبانة بس لما حد يجي عليها بتقلب وممكن تعمل ثورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية نوليا مصطفى أن تحضر العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا وسيد رجب ونجلاء بدر وعدد آخر من النجوم وذلك في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر وكان للفجر الفني لقاء معاها لتحدثنا عن حضورها وعن أمور آخرى تخص قصة الفيلم.

حيث كشفت عن سبب حرصها على الحضور وقالت: "لازم أحضر علشان الحاج أحمد السبكي طبعًا، أنا اشتغلت معاه عملين السنة اللي فاتت وكمان استاذ سامح عبدالعزيز اشتغلت معاه عملين بالإضافة إلى أنه بيضم نخبة كبيرة للفيلم من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة الجميلة يسرا وكمان الفيلم فيه حتة ثورة النساء دي فعايزة أشوف إيه القصة، يعني في شغف وفضول كده"

وعن إمكانية مناقشة الفيلم لقضايا آخرى غير القضايا الملموسة والمعروفة فقالت: " في قضايا كتير جدا جدا جدا، الستات عندهم مشاكل كتير قوي قوي قوي لو روحتي محاكم الأسرة هتشوفي العجب ومن غير ما حكم لسه يعني أنا ممكن أبقى شايفة إن أنا عندي مشكلة كبيرة أقعد مع واحدة تقول لي حاجة بيجي لي صدمة اصلًا وبحمد ربنا طول الوقت"

نوليا: "الستات قادرة وإن كيدهن عظيم"

أما عن رأيها في أن الستات قادرة أم ضعيفة فقالت نوليا: " ده إحنا غلابة، ده إحنا غلابة أوي أوي، بصي الست عظيمة جدًا ولما بتحب تعمل حاجة وتعمل ثورة بتعمل الثورة. وبتنقلب على كل حاجة وعلى أي وضع يعني هي مش حاباه خصوصًا لما يضغط عليها أوي زي أي بني آدم في الدنيا"

وأكملت ضاحكة: "هو أنتم عشان بتشوفوها غلبانة يعني تقوموا تضغطوا عليها؟ لا بقى، ده إحنا بقى مش عايزين نقول لكم لما بنقلب قلوبنا وحشة ازاي؟ إن كيدهن عظيم برضو"

نوليا تكشف عن رأيها في التريندات على الساحة الفنية

كما حرصت نوليا أن تكشف رأيها في التريندات على الساحة وخاصة تريند ليلى عبد اللطيف وقالت: " مبصدقش في الحاجات دي كذب المنجمون ولو صدفو يعني إيه عشان أقول أه ده هيحصل طلاق فحصل طلاق

لا، لا، لا، خالص، ما بقتنعش بالكلام ده مثلا الفضول مميت فأي بني آدم هيكون عايز يعرف قبل ما ييجي في إيده طبعًا بس أنا أصلًا مش فضولية خالص يعني لو درجي مفتوح قدامي مفتوحأنا ما أشدوش ولا أعرف فيه إيه. يعني ما أدعبسش فيه ما عنديش الحتة دي الحمد الله".



أحداث الفيلم ليلة العيد

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

