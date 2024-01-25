تامر عاشور وأنغام يتألقون في حفل "حوار أنغام وعاشور"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تألق كلا من أنغام وتامر عاشور وأنغام في حفلتهم ضمن موسم الرياض والتي تذاع حاليًا عبر شاشة mbc مصر، بحضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الثنائي.

وبدأت أنغام الحفل بأغنيتها حالة خاصة جدًا، وعاشور بأغنية احكيلك عن بكره، وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد في الحفل، كما تصدر هاشتاج حوار أنغام وعاشور تريند منصة اكس.

حفل تامر عاشور وأنغام

تعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها الفنانان أنغام وتامر عاشور على خشبة المسرح خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن افتتحا مهرجان "صيف الكويت" في مايو الماضي وأدوا معًا أغنية "لوحة باهتة" أمام جماهير تجاوزت 5 آلاف شخص.

ومن المقرر أن تقدم المطرب أنغام أجمل أغانيها خلال الحفل الجديده منها والقديمة ومنها: "سيبك انت، خليني شوية معاك، لوحة باهتة، ياريتك فاهمني، بتوصلنا بتكسفني، حته ناقصة".

انغام

أغنية هيجيلي موجوع

ويذكر ان طرح المطرب تامر عاشور مؤخرا أغنية "هيجيلي موجوع" التي حققت نجاحا كبيرا ما يقرب من 6 مليون مشاهدة في أقل من 9 أيام من طرحها عبر قناة تامر الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية “هيجيلي موجوع” للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر،

تامر عاشور

كلمات أغنية هيجيلي موجوع

'هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.

كما طرحت أنغام العديد من الأغاني خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أغنية خليني شوية معاك من تأليف أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز، وكسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما حققت أنغام نجاحا كبيرا بأغنية بعنوان نسينا نعيش والتي تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بفترة بسيطة عبر يوتيوب، وهي من تأليف جمال الخولي.