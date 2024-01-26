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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المخرج خالد جلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك مجموعة صور من خلال الاحتفالية بعيد الشرطة والتي أقيمت أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمود توفيق وشاهدت الاحتفالية عروض مسرحية بمجموعة من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب حيث علق على الصور قائلا: "بحمد الله وفضله وبحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الداخلية السيد محمود توفيق قمت بإخراج  مراسم حفل عيد الشرطة وقمت بتأليف وإخراج عرض ( فدا مصر ) بطولة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب وطارق صبري ومي فاروق  و محمد نور ورامي الطمباري وأحمد السلكاوى وأولادي وبناتي نجوم ونجمات ( مركز الابداع الفني نجوم المستقبل ) اشعار أمير طعيمة ألحان عمرو مصطفي مدير التصوير مازن المتجول الموسيقي  التصويرية احمد طارق يحيي فريق الكتابة الشعراء عماد عبد المحسن ومحمد بهجت المخرج المنفذ للمسرح علا فهمي وللتصوير عماد الجازوي ديكور المسرح محمد الغرباوى ديكور التصوير دكتور أحمد عزب إضاءة الحفل ياسر شعلان "

وتابع "تحت إشراف الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية والسيد مساعد أول وزير الداخلية اللواء ناصر محيي الدين والأعزاء اللواء ايهاب سعيد واللواء منتصر فتحي واللواء عمرو مصطفي والعميد شادي الصاوى والمقدم زياد المواردي والمقدم محمد جمال والمقدم البدري
أدار الحفل إنتاجًا المنتج الراقي الرائع  عادل عبد الله شركة كي فيلم 
( هذا البوست مؤكد ينقصه عشرات الأسماء سيتم إضافتها تباعا … العمل استغرق اشهر عديدة من العمل الشاق والجهد الكبير مع هذا الفريق العظيم ) الحمد لله لا قوة إلا بالله" 

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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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خالد جلال يحتفل بعيد الشرطة بطريقة مركز الإبداع الفني 
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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