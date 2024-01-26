نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجاة.. لـ تامر عاشور وأنغام في حفلهما بالسعودية منحهم الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المستشار تركي آل شيخ عن حصول كلا من أنغام وتامر عاشور على الإقامه الذهبية، وذلك خلال حفلهم الذي تقام فعالياته الآن في موسم الرياض تحت اسم "حوار أنغام وعاشور".

وقد تألق كلا من أنغام وتامر عاشور وأنغام في حفلتهم ضمن موسم الرياض والتي تذاع حاليًا عبر شاشة mbc مصر، بحضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الثنائي.

وبدأت انغام الحفل بأغنيتها حالة خاصة جدًا، وعاشور بأغنية احكيلك عن بكرة، وقدموا مجموعة من الأغاني الخاصة بهم أبرزهم سانده عليك، ده حكاية، خلصانه الحكاية، سيدي وصالك، وفيرهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد في الحفل، كما تصدر هاشتاج حوار أنغام وعاشور تريند منصة اكس.

حفل تامر عاشور وأنغام

تعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها الفنانان أنغام وتامر عاشور على خشبة المسرح خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن افتتحا مهرجان "صيف الكويت" في مايو الماضي وأدوا معًا أغنية "لوحة باهتة" أمام جماهير تجاوزت 5 آلاف شخص.

أغنية هيجيلي موجوع

ويذكر أن طرح المطرب تامر عاشور مؤخرا أغنية "هيجيلي موجوع" التي حققت نجاحا كبيرا ما يقرب من 6 مليون مشاهدة في أقل من 9 أيام من طرحها عبر قناة تامر الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية “هيجيلي موجوع” للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

كما طرحت أنغام العديد من الأغاني خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أغنية خليني شوية معاك من تأليف أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز، وكسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما حققت أنغام نجاحا كبيرا بأغنية بعنوان نسينا نعيش والتي تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بفترة بسيطة عبر يوتيوب، وهي من تأليف جمال الخولي.

نجوم ومشاهير حصلوا على الجنسية السعودية:

وجدير بالذكر أن أعلن محمد هنيدي عن منحه الجنسية السعودية، ومن قبله كان عمرو اديب، الموسيقار هاني فرحات، والموسيقار وليد فائق وحرصوا على توجيه الشكر للمستشار تركي آل شيخ على هذا الأمر.