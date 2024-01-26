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أحمد جودة - القاهرة - رسمياً..محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

عاجل-"أكبر تكريم ليا"..أول تعليق من محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية..أعلن الفنان محمد هنيدي، اليوم الخميس، نبأ حصوله على الجنسية السعودية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا، وعلى الفور تصدر الأمر محركات البحث الإلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب محمد هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

عاجل-"أكبر تكريم ليا"..أول تعليق من محمد هندي بعد حصوله على الجنسية السعودية

محمد هنيدي يشكر المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي

وتابع محمد هنيدي: "وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".



آخر أعمال محمد هنيدي في السينما

يعد فيلم "مرعي البريمو" من آخر أعمال النجم محمد هنيدي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.



وشارك في بطولة فيلم "مرعي البريمو" كل من محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.



بعد حصول محمد هنيدي عليه..ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟



شروط الحصول على الجنسية السعودية قد تخضع للتغيير والتحديث من قبل السلطات السعودية، ولكن في العادة، للحصول على الجنسية السعودية، يجب توفر الشروط التالية:

1. الإقامة المشروعة: يجب أن يكون لدى المتقدم إقامة مشروعة في المملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون مقيمًا في البلاد لفترة زمنية محددة قبل التقدم بطلب الجنسية.

2. القدرة على الكفاءة المالية: يجب أن يكون لدى المتقدم القدرة على تحمل النفقات المالية الخاصة به وبأفراد عائلته.

3. السلوك الحسن: يجب أن يكون المتقدم للجنسية السعودية ذو سلوك حسن وليس لديه سوابق جنائية.

4. المعرفة بالثقافة السعودية: يمكن أن تكون المعرفة باللغة العربية والثقافة السعودية عاملًا إيجابيًا في طلب الجنسية.

5. الموافقة الملكية: يحتاج المتقدم للجنسية السعودية إلى الموافقة الرسمية من السلطات المعنية، وقد يتطلب الأمر أيضًا موافقة الملك أو الأمير.

ما هي المصادر الرسمية التي توضح شروط الجنسية السعودية؟

1. وزارة الداخلية السعودية: يُعتبر موقع وزارة الداخلية السعودية (www.moi.gov.sa) مصدرًا رئيسيًا للمعلومات الرسمية حول شروط وإجراءات الحصول على الجنسية السعودية. يمكنك زيارة الموقع والبحث عن قسم الجنسية أو الجوازات للحصول على المعلومات المحدّثة.

2. السفارات والقنصليات السعودية: إذا كنت تعيش في الخارج، فيمكنك الاتصال بالسفارة السعودية في بلدك أو القنصلية السعودية المعنية للاستفسار عن شروط الجنسية السعودية والوثائق المطلوبة للتقدم بطلب.

3. المواقع الحكومية الأخرى: بعض المواقع الحكومية الأخرى في السعودية قد تقدم معلومات إضافية حول شروط الجنسية السعودية. على سبيل المثال، يمكنك زيارة موقع الهيئة العامة للإحصاء السعودية (www.stats.gov.sa) أو الموقع الرسمي للمملكة العربية السعودية (www.saudi.gov.sa) للحصول على معلومات إضافية.