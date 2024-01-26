نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل شيخ لمحمد هنيدي: "ياريت تعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر المستشار تركي آل شيخ عن أمنياته بعمل جزء ثاني من فيلم صعيدي في الجامعه الأمريكية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب:" ياليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء التاني ويجدد ذكرياتنا... هوا وكل النجوم الكبار منى والسقا... الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي... ولو هوا جاهز احنا جاهزين ندعم ده".

وقد عرض الجزء الأول من الفيلم في بداية الألفينات وقد حقق نجاح كبيرًا في دور العرض السينمائية، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن وهما محمد هنيدي، منى زكي، هاني رمزي، فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي، هشام المليجي، وغيرهم.

وفي سياق آخر حصل الفنان محمد هنيدي على الجنسية السعودية لينضم لقائمة الفنانين والمشاهير ين المصريين الذين حصلوا على هذه الجنسية.

منشور محمد هنيدي:

وقد أعلن عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس وكتب:" الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.

وأضاف:" شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.

وتابع:" وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

المصريين الحاصلين على الجنسية السعودية:

ويعتبر هنيدي ليس الأول الذي حصد على هذه الجنسية، حيث حصل عليها عمرو أديب، هاني فرحات، وليد فائق وغيرهم.

آخر أعمال محمد هنيدي



يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي هو مشاركته في فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي ضمن أفلام موسم صيف 2023، وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو



تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي قطع ألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، ومن ثم يضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة.

أبطال فيلم مرعي البريمو



فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.