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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان علي الحجار عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن موعد حفلته القادمة حيث نشر البوستر الرسمي للحفل معلقًا عليها " الحفل الأول لمشروع ١٠٠ سنة غنا الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤"

علي الحجار يعلن عن موعد حفلته القادمة

آخر أعمال علي الحجار

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان علي الحجار أغنية “ من فوقنا من سابع سما ” التي طرحها تتضامن مع القضية. الفلسطينية وحققت نجاحًا ساحقًا.

كلمات أغنية “ من فوقنا من سابع سما ”

من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين

الأرض أرض علمها حر واسمها فلسطين، الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين