القاهرة - محمد ابراهيم - بالدليل محمد هنيدي سعودي الجنسية..حصل الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، على الجنسية السعودية، اليوم الخميس، وتصدر إسم محمد هنيدي تريند جوجل فور إعلان حصوله على الجنسية، حيث أعلن عن هذا الأمر من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية، بعد أن تصدر هذا الأمر جميع مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

أول تعليق من محمد هندي بعد حصوله على الجنسية السعودية

علق محمد هنيدي على نبأ حصوله على الجنسية السعودية معتبرًا أن ذلك يعد تكريم كبير له، برغم جميع التكريمات التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية العارمة، وحرص محمد هنيدي على توجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولى العهد.

وكتب محمد هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

محمد هنيدي يشكر المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي

كما حرص محمد هنيدي على توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الهجوم التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بعد تكريم النجمة القديرة نجاة الصغيرة في حفل "جوي أووردز".

وقال محمد هنيدي: "وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

آخر أعمال محمد هنيدي في السينما

يعد فيلم "مرعي البريمو" من آخر أعمال النجم محمد هنيدي، ولم يحقق فيلم "مرعي البريمو" النجاح المتوقع للنجم محمد هنيدي، بل تذبل ترتيب الإيرادات في وسط منافسة شرسة كانت ضمن قائمة أفلام الصيف 2023.

أحداث وأبطال فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي

ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وشارك في بطولة فيلم "مرعي البريمو" كل من محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.