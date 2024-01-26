نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خالد الصاوي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ويخضع لإجراء عملية طارئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان خالد الصاوي لأزمة صحية مفاجئة بعد أن كان من المفترض حلوله ضيفا على الإعلامية انجي علي في برنامج “أسرار النجوم”.

وقالت انجي علي خلال برنامجها إن الصاوي تعرض لأزمة صحية طارئه وأجرى عملية بالفك واتفق معي أن يكون في مداخلة هاتفية على الهواء كي يشرح ماذا حدث.

ليه تعيشها لوحدك

وتحدث خالد الصاوي عن دوره في فيلم "ليه تعيشها وحدك "، قائلا: دور هام بالنسبة لي وأحببت الفيلم، رغم اعتذاري عنه في بداية الأمر، وكنت قلقًا من الدور والتجربة وتأثيرها على شخصيتي.

وتابع:“ كنت خائفًا من الفيلم وأنه يذكرني بما حدث في حياتي، وأعيش حالة الشخصية واتقمصها بشكل كامل، لأنني ليس لدي سوى التمثيل والأداء والاتقان وأن أقدم فيه كل ما لدي”.

كما وجه خالد الصاوي الشكر للشركة المنتجة وصناع الفيلم قائلًا: "لما أبديت قلقي من العمل ومخاوفي من تأثري بالشخصية قالوا لي اتعب شوية بس هتعمل الدور كويس".

وواصل:" رغم كل هذه الخبرات إلا أني لازلت لا أستطيع إقامة حاجز بين التمثيل والاندماج الرهيب مع شخصية العمل".

وأوضح: " الشخصية قريبة مني لأني أمام شخص لا يريد الاعتراف بالسن ورغم أني أعترف بالسن كرقم لكن التصرفات والشخصية لا تواكب السن فأنا أتممت 60 عاما ورغم ذلك لا أستطيع تصديق ذلك لأن الشخصية أعيل من هذا السن بكثير".

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري