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أحمد جودة - القاهرة - تركي آل شيخ يطالب محمد هنيدي بتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

عاجل- بعد حصوله على الجنسية السعودية..تركي آل شيخ يطالب محمد هنيدي بتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية..طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، النجم محمد هنيدي بتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وذلك بعد حصوله على الجنسية السعودية بساعات قليلة.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ياليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني ويجدد ذكرياتنا.. هوا وكل النجوم الكبار منى والسقا.. الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي".

محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية



وكان قد أعلن النجم محمد هنيدي، على الجنسية السعودية، اليوم الخميس، وتصدر إسم محمد هنيدي تريند جوجل فور إعلان حصوله على الجنسية، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا.



أول تعليق من محمد هندي بعد حصوله على الجنسية السعودية

علق محمد هنيدي على نبأ حصوله على الجنسية السعودية معتبرًا أن ذلك يعد تكريم كبير له، برغم جميع التكريمات التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية العارمة، وحرص محمد هنيدي على توجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولى العهد.

وكتب محمد هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

محمد هنيدي يشكر المستشار تركي آل شيخ على تقدير الفن المصري

كما حرص محمد هنيدي على توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الهجوم التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بعد تكريم النجمة القديرة نجاة الصغيرة في حفل "جوي أووردز".

وقال محمد هنيدي: "وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

تفاصيل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

عرض فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" في عام 1998، ودارت أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" حول خلف الدهشوري (محمد هنيدي) طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء آخرين.



وشارك في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" كل من محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، غادة عادل، سهام جلال، مستورة، فتحي عبدالوهاب، هشام المليجي، أميرة فتحي، محمد يوسف، والعمل كان من تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.