نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لشقيقه محمد رمضان برفقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت إيمان رمضان، صورة برفقة شقيقها النجم محمد رمضان من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام".

وكتبت إيمان رمضان على الصورة: “المافيا الرمضانية”، فيما لاقى المنشور اعجاب جمهورها.

شارك النجم محمد رمضان فرحته الكبيرة مع جمهوره بتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد تعادله في مباراة الاثنين أمام نظيره كاب فيردي بهدفين لكل فريق.



وحرص على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة شخص آخر مع وضع أغنية على وضعنا من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه: "مبروووك منتخبنا الوطني صعوده للدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ان شاء الله هنكسب،بالتوفيق لمصر، وغيرها من التعليقات.

أسد أسود

ومن جانبه، كشف النجم محمد رمضان خلال تصريحات تلفزيونية عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "أسد أسود"

وقال: "بحضر لفيلم أسد أسود بنصور 60% منه في المملكة العربية السعودية و40% منه في مصر، تأليف وإخراج محمد دياب".

ع الزيرو

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم محمد رمضان فيلم "ع الزيرو" والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم "ع الزيرو" بجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.