جو أشقر يجذب قلوب الجمهور في أحدث ظهور له



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح النجم اللبناني جو أشقر في جذب قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور له، حيث ظهر "جو" بإطلالة شبابية جمعت ما بين الجمال والأناقة من خلال مشاركته بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"بعد عام من الآن، ستتمنى لو أنك بدأت اليوم".

تعليقات الجمهور على منشور جو أشقر



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما أنيق ومتألق، ربنا يحفظك من كل شر يارب، ربنا يوفقك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال جو أشقر

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان چو أشقر أغنية رقصونا يلا، الذي حازت على ملايين الجماهير في الوطن العربي.

تعرف على كلمات أغنية" رقصونا يلا"

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /كبر دماغك إنسى فك عيش وحط حضنك جوة نيش الدنيا أصلا متساويش هتاخذ إيه الدنيا دي لو برد خذ لحاف وكل حياتك أكل حاف أوقف أسد وياك تخاف، تخاف ده إيه ده إيه كبر دماغك إنسى فك عيش وحط حضنك جوة نيش الدنيا أصلا متساويش هتاخذ إيه الدنيا دي لو برد خذ لحاف وكل حياتك أكل حاف أوقف أسد وياك تخاف، تخاف ده إيه ما ترقصونا شوية يلا أرقص وسيبها على الله ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه ما ترقصونا شوية يلا يلا أرقص وسيبها على الله على الله ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه يلا الصبر حلو وبكرة أكيد تروق وتركب الموجة وتسوق ماتخذش حاجة بنية سوء خليك لذيذ لذيذ وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك وإقفل عليه وأرقص معايا ع الدي جي وإفرح وهيص الصبر حلو وبكرة أكيد

تروق وتركب الموجة وتسوق ماتخذش حاجة بنية سوء خليك لذيذ خليك لذيذ وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك وإقفل عليه وأرقص معايا ع الدي جي وإفرح وهيص ما ترقصونا شوية يلا أرقص وسيبها على الله ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه ما ترقصونا شوية يلا أرقص وسيبها على الله ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه يلا، أيوة ما ترقصونا شوية يلا أرقص وسيبها على الله ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه ما ترقصونا شوية يلا يلا أرقص وسيبها على الله على الله ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد.

