نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي: حصلي توحد لما قرأت سكريبت "رحلة 404" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة منى زكي عن سبب حماسها لفيلم “رحلة 404” الذى قد طرح أول أمس بالسينمات ضمن موسم منتصف العام.

وصرحت منى زكي: "لما قرأت لاسكريبت حبيته جدا وهو من تأليف محمد رجاء والمخرج هاني خليفة هو اللى جابلي الورق وعرضوا عليا، ولما قريته حسيت إن حصلى توحد وتعاطف وفى حاجات كتيرة ورا الحدوتة ومش فكرة انك بتتفرجى على رحلة ولكن في معاني كتيرة ورا الرحلة دى".

فيلم “رحلة 404”

نجح فيلم "رحلة 404"، الذي يقوم ببطولته الفنانة منى زكي، في تحقيق إيرادات مرتفعة خلال أول أيام عرضه في دور العرض السينمائية، متفوقًا على أفلام أخرى مثل "شماريخ" و"مقسوم" و"عصابة عظيمة".

وحقق فيلم "رحلة 404" إيرادات بلغت قيمتها نحو 416،600 جنيه مصري في شباك التذاكر، وذلك في يوم أمس، الأربعاء الموافق 24 يناير.

وجاء في المركز الأول فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، محققًا 3 مليون و79 ألف جنيه، انا المركز الثاني لفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي والذي حقق 678 ألف جنيه، وفي الترتيب الثالث جاء فيلم أبونسب بطولة محمد عادل إمام محققًا 610 ألف جنيه.

رحلة ٤٠٤

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.