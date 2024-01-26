نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان ينضم لأبطال "دون مقابل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد رضوان على مسلسل “ دون مقابل” للنجم هاني رمزي والذي من المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

ووجه الفنان محمد رضوان الدعوة إلى جمهوره ومتابعيه لمشاهدة فيلم عادل مش عادل في السينمات وكشف مكان تواجده وأبطال العمل لرؤية الجمهور.

ونشر محمد رضوان البوستر الدعائي الخاص بالفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: ‘جمهوري الغالي بإذن الله بكرة هنكون معاكم أنا وصناع فيلم عادل مش عادل في سينما جلاكسي مول العرب حفلة الساعة ١٠ مساءًا عشان نتفرج مع بعض على الفيلم في انتظاركم هكون مبسوط برؤيتكم وباذن تستمتعوا بعمل سينمائي كوميدي قوي ’عادل مش عادل' غدًا بجميع سينمات مصر'.

قصة المسلسل

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول الشاب (عادل الأمين) الذي يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية (غادة) التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.