نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا خلال it's ok: "لم أنجب بسبب أدوية السرطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة اللبنانية إليسا في الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي it's ok الذي طرح عبر منصة نينفلكس مساء أمس، عن عدم قدرتها على الإنجاب بسبب أدوية السرطان والعلاج الهرموني الذي تتبعه.

وأضافت أنها قد تعرضت لعدوي بسبب عملية تجميل قد أجرتها.

وأكدت إليسا خلال اللقاء أنها لا تمانع الزواج أو التبني في حالة موافقة الشخص الذي سيختاره قلبها في يوم من الأيام.

مرض إليسا

أوضحت إليسا خلال الفيلم الوثائقي، حقيقة مرضها، قائلة: "وقعت على المسرح كان بقالي أسبوعين فقط عاملة العملية وغيبت عن الوعي واتكتب قصص كتير عني أكتر من الأذى ده ما ممكن يصير".

وأضافت:" لما عرفت إني مريضة كانسر خوفت إنهم يستأصلوا صدري وقولت للدكتور لو اضطريت اخضع لكيماوي مش هعمله مقابل أحافظ على اللي عندي".

وتابعت:" والدي مر بتجربة الكانسر ومكنتش متخيلة إني أرجع أشوف اللي شوفته ببابا لأنه صعب".

تفاصيل الفيلم الوثائقي It’s OK

عرضت منصة “ نتفليكس ” الفيلم الوثائقي الذي يحمل إسم" It’s OK"، وهو يسرد تفاصيل حياة الفنانة إليسا، ويتحدث عن مشوارها الفني، الذي تخطى 20 عامًا، ونشر الفيلم العديد من الصور النادرة التي تخص عائلتها، وانقسم الفيلم الوثائقي إلى ثلاث حلقات.

حفلة إليسا القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه سوف تقدم الفنانة إليسا تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي في حفل غنائي كبير مشترك، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 28 ديسمبر الجاري.

ما هي آخر أعمال الفنانة إليسا ؟

والجدير بالذكر ان الفنانة إليسا، قد حققت 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال، كما طرحت مؤخرا أغنية "العقد "من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف، وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده.. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها.