نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يستعد لإحياء حفل غنائي بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي بجدة في يوم ٢ فبراير المقبل برعاية هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

ومن المقرر طرح الشركة المنظمة تذاكر الحفل الجمعة بأكثر من فئة من خلال موقعها الرسمي.

كما أحيا النجم محمد حماقي الحفل الختامي لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، التي قامت بين النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي،نقلت المبارة على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقدم حماقي أكثر من أغنية خلال الحفل منها أغنيته الشهيرة أم الدنيا، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا نظرًا لجمهور حماقي الكبير في الإمارات ومشجعي النادي الأهلي.

ومن ناحية اخري، أعلن محمد حماقي عن تأجيل جولته الغنائية في أمريكا تضامنًا مع أهالي غزة، وفي بيان للشركة المنظمة للجولة الغنائية عبر إنستجرام كتبت " ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة، وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذاكركم للمعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ"

آخر أعمال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هي أغنية ايه السعادة دي، والتي طرحها في أغسطس الماضي، على يوتيوب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، جيتار مصطفى أصلان، مكس وماتسر لويس باريرا، وتسجيل جيتار ستوديو دريم.