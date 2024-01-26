أحمد فهمي يرد على شائعات انفصاله عن زوجته (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بزوجته وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وعلق على الصورة قائلًا: "ومن شر حاسد إذا حسد".

منشور أحمد فهمي

وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية تفيد بانفصالهم وذلك بعد نشر أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنهما قد ألغوا متابعات بعضهم البعض من برنامج "انستجرام".

أعمال أحمد فهمي القادمة

وفي سياق متصل يذكر أنه ينتظر الفنان أحمد فهمي عرض مسلسله الجديد "بين السطور" وذلك ابتداءً من يوم 28 يناير على قناة MBC ومنصة شاهد.

تفاصيل مسلسل "بين السطور"

ومسلسل بين السطور بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل بين السطور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويقدم أحمد فهمي دور وكيل نيابة يتجه للمحاماة، مع تطورات كثيرة في شخصيته.

والجدير بالذكر أنه يبدأ عرض مسلسل "بين السطور" عبر منصة "شاهد vip" وقناة MBC وقناة on يوم 28 يناير ويعرض خمس حلقات منه في الأسبوع، ويعرض في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد فهمي ؟

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مشاركته في حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية علي جميع موتقع التواصل الاجتماعي واشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي وجسد أحمد فهمي دور فريد الذي يعمل شيف في إيطاليا وايت شقيق ثريا المصابة بمرض الزهايمر ويعمل على رعايتها والاهتمام بها والحفاظ على منزلها من استيلاء اشقائه.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.